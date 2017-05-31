Ярославль, 31 мая, 2017, 14:03 — ИА Регнум. В Ярославле начался набор волонтеров для создания социального такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в медицинской автономной некоммерческой организации АНО «Ярославский хоспис».

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5 сентября Ярославль будет отмечать Международный день благотворительности, а с 3 по 10 сентября пройдет неделя благотворительности.

Мероприятия в рамках благотворительной недели запланированы самые разные: от сбора вещей для многодетных семей до выставки-раздачи бездомных животных «Хочу домой». Чтобы пожилые люди и инвалиды могли на них попасть, МАНО «Ярославский хоспис» решило найти волонтёров — владельцев легковых машин, которые на неделе благотворительности будут развозить людей на эти мероприятия.

«До первого августа мы будем искать водителей, а с 10 по 29 августа будет организован приём заказов на неделю благотворительности. С 10 августа озвучат номер телефона единого оператора, по которому можно будет сделать заявку на бесплатное социальное такси для пожилых людей и инвалидов в черте города Ярославля. Если акция пройдет успешно и водители изъявят желание продолжить в ней участвовать, то мы попробуем создать постоянную службу социального такси», сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МАНО «Ярославский хоспис» Василий Котомин.