Москва, 31 мая, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Пенсионный возраст неизбежно будет повышен — это общемировая тенденция и Россия в этом вопросе не исключение, заявили эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 31 мая. Впрочем, такая мера вряд ли приведет к росту занятости населения, сходятся они во мнении.

Лука Джоржано. Слезы святого Петра. 1697

Минэкомразвития в целевом макропрогнозе до 2035 года предполагает, что повысить экономический рост стране удастся за счет увеличения занятости населения, пишет 31 мая газета «Ведомости». Для этого необходимо увеличить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. При этом, в ведомстве считают, что пенсии за ближайшие 20 лет продемонстрируют практически нулевой рост.

Ранее о необходимости такого увеличения пенсионного возраста говорил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, эта мера позволит увеличить размер пенсий на 30% в течение 6 лет и сделать ее «достойной». Повысить возраст пенсионеров России также рекомендовал Международный валютный фонд.

Начать с работающих

Тот факт, что пенсионная система нуждается в реформировании не вызывает никаких сомнений, считает временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков. По его словам, без реформирования пенсионной системы и ряда непопулярных мер в среднесрочной перспективе обойтись не получится.

«Сегодня сложилась ситуация, при которой количество пенсионеров существенно растёт, а среди пополнения экономически активного населения происходит спад из-за провала рождаемости в девяностые годы», — отмечает Парфенчиков.

При этом, уверен он, действовать в этом вопросе необходимо точечно и сконцентироваться на поддержке наименее социально защищенных слоев населения.

«Резкое увеличение пенсионного возраста не оптимальный выход из сложившейся ситуации, поскольку это затронет интересы очень многих людей, которые будут не в силах прокормить себя. Поэтому на первом этапе сфокусироваться нужно на подходе к вопросу с работающими пенсионерами, имеющими стабильный доход», — уверен Парфенчиков.

Занятость останется прежней

Пенсионный возраст действительно придется повышать, но главный вопрос в том, как это реализовать, потому что это непростая и очень длинная по времени технология, считает член Комитета гражданских инициатива, экономист Евгений Гонтмахер.

«Повышение пенсионного возраста — это общемировой и необходимый процесс, это необходимо, но это не значит, что это надо делать завтра. Такой процесс требует большой подготовки и расчетов. Однако пока что серьезных финансово-экономических обоснований этому повышению я не видел», — поясняет Гонтмахер.

Впрочем, эффективность такой меры все еще вызывает вопросы, говорит он.

«Экономических эффектов я тоже не вижу. Возможно, есть некоторые финансовые эффекты для Пенсионного фонда, но вряд ли эта мера повлияет на темпы экономического роста», — считает Гонтмахер.

Еще больше вопросов вызывает предположение Минэкономразвития о том, что за счет повышения пенсионного возраста удастся увеличить занятость населения.

«На занятости граждан повышение пенсионного возраста никак не скажется. Людям некуда деваться, даже сейчас, когда они могут уже не работать, они все равно не выходят на пенсию, чтобы иметь какие-то доходы», — уверен Гонтмахер.

С его точки зрения, для того, чтобы повысить занятость населения, правительству нужно продумывать меры по обелению неформального сектора экономики и вывода таких игроков из тени, а не продумывать варианты увеличения трудоспособного возраста граждан.

Необходима стабильность

Повышение пенсионного возраста действительно не приведет к росту занятости. В тех отраслях, где готовы удерживать сотрудников, чтобы не потерять важного специалиста, наступление пенсионного возраста не мешает продолжать трудовые отношения, считает основатель маркетинговой группы «Алёхин и партнеры» Роман Алёхин.

«Такое предложение Минэкономразвития — это экономия расходов бюджета, не более того», — отмечает Алёхин.

По его словам, для экономического роста необходимо переходить на новые технологии и развивать новые отрасли деятельности. Соответственно, на рынке труда будут более востребованы работники, которые хорошо знакомы с такими технологиями и это, скорее, молодое поколение, а не пенсионеры.

«Главное, что необходимо сделать с пенсионной системой — перестать её реформировать. Она должна быть стабильной, чтобы граждане хотели накапливать в ней деньги. Сейчас же веры в то, что государство обеспечит пенсионера, практически не осталось из-за реформ, замораживаний накоплений и прочих действий», — считает Алёхин.

С его точки зрения, если уж и переделывать пенсионную систему, то нужно комплексно преобразовать все налоги и социальные отчислений и закрепить их на долгий срок. Менять отдельные составляющие системы бессмысленно, уверен он.

«Необходимо стимулировать рост экономики не через пенсионную систему, а с помощью налоговых реформ и создания комфортных условий для бизнеса. Это в свое очередь обеспечит наполнение пенсионной системы», — подчеркивает Алёхин.