Омск, 31 мая, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в Омской области требует дополнительных усилий.

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Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 мая, в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России, чтобы максимально предотвратить подтопление жилья, на уровне региона требуются «более энергичные действия».

Уточняется, что начальник СРЦ МЧС РФ Сергей Диденко направил губернатору Омской области Виктору Назарову письмо, в котором изложил ряд соответствующих предложений. Их реализация «позволит надежнее контролировать гидрологическую обстановку и снизить социальную напряженность». Прежде всего, речь идет о защитных дамбах в Усть-Ишимском районе, которые необходимо срочно привести в соответствие с требованиями Ростехнадзора.

Сибирский региональный центр МЧС России дополнительно направил из Новосибирской области в Омскую 120 спасателей для проведения противопаводковых мероприятий. Комплекс защитных мер в срочном порядке рекомендовано предпринять и властям Омской области.

По данным ведомства, для Усть-Ишимского района сохраняется неблагоприятный паводковый прогноз. В первой половине июня продолжится подъем уровня воды в реке Иртыш. В настоящее время в пойменной зоне наблюдается подтопление приусадебных участков, огородов, участков дорог. Затруднено автотранспортное сообщение.

В Омскую область направлена дополнительная группировка бойцов Сибирского спасательного центра. Спасательная колонна состоит из 22 единиц техники, на бортах автомобилей находится все необходимое для работы спасателей.

«Для патрулирования местности будет применяться беспилотный летательный аппарат», — подчеркнул старший аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России майор Денис Литвинов.

В город Омск из паводкоопасных районов Тюменской области передислоцирован вертолет Ми-8 МЧС России.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в связи с повышением уровня воды в реке Иртыш с 17 мая введен режим ЧС. В жилмассиве Затон Черлакского муниципального района было подтоплено более 20 домов, однако вода постепенно ушла. Сейчас там остаются подтопленными несколько десятков приусадебных участков.

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Что касается Усть-Ишимского района, по данным областного главка МЧС, там в результате подъема уровня воды в реке Ишим подтоплено четыре приусадебных участка в населенном пункте Атеринки и два — в населенном пункте Ашеваны. Затруднено автотранспортное сообщение между районным центром и 10 населенными пунктами в Большебичинском, Большетебендинском и Загваздинском сельских поселениях. Отрезано автотранспортное сообщение с населенными пунктами Кайлы и Красноярка. По состоянию на утро 31 мая уровень воды в реке Иртыш в Усть-Ишимском районе составлял 753 см, увеличившись за сутки на 17 см.

Кроме того, подтопленными остаются 94 дачных участка на территории СНТ «Тепличный-2» в Ленинском административном округе Омска.