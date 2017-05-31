Ярославль, 31 мая, 2017, 13:46 — ИА Регнум. В Ярославском театре имени Волкова назначен и.о. директора — им стал художественный руководитель театра Евгений Марчелли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в театре имени Волкова.

Volkovteatr.ru Евгений Марчелли

Евгений Марчелли будет исполнять обязанности вместо арестованного в рамках дела о хищении в «Седьмой студии» Юрия Итина. Находящийся под домашним арестом Юрий Итин возглавлял театр с 2010 года.

Евгений Марчелли родился 19 мая 1957 в городе Фрунзе. Советский и российский режиссёр театра, кино и телевидения, художественный руководитель Театра им. Фёдора Волкова в Ярославле — с февраля 2011 года.

Марчелли заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии «Золотая маска» в 2006 году. До Ярославля был художественным руководителем Омского академического театра драмы, «Тильзит-театра» и Калининградского областного драматического театра, ставил спектакли также в московском Театре имени Вахтангова. Всего на сценических площадках России поставил около 70 спектаклей.

Бывшему главе «Седьмой студии» Юрию Итину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Юрий Итин свою вину в хищении не признал, а вот бухгалтер НКО «Седьмая студия» Нина Масляева вину свою признала. Она находится в следственном изоляторе.