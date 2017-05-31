Оренбург, 31 мая, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Введение обязательного отчисления в 5 млн рублей в Фонд кино при получении прокатного удостоверения в России оренбургский режиссер Олег Маслов считает ударом по отечественному кино в целом. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Кинотеатр ЮНОСТЬ (Москва) Зрительный зал

«Во-первых, пострадают многие дистрибьюторские компании. На рынке останутся только крупные игроки, которые будут прокатывать, в первую очередь, голливудские блокбастеры и государственное патриотическое кино, то есть госзаказ. Во-вторых, пострадают независимые кинокомпании, в том числе региональные кинопроизводители. У многих бюджет не превышает 5 миллионов рублей, а теперь еще нужно заплатить за прокатное удостоверение», — отметил Маслов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя инициативу о сборе денежных средств как за прокат иностранных картин, так и отечественных.

Как полагает режиссёр, можно было бы ввести квоты на зарубежные фильмы и защищать национальное кинопроизводство, как, например, во Франции. Но в нынешних условиях это может привести к пустым кинотеатрам, потому что зритель еще мало доверяет отечественному кино и нужна мощная рекламная компания, чтобы фильм окупился в прокате.

«Собственно, смысл данного закона — усилить контроль государства в сфере проката», — резюмировал Олег Маслов.

Напомним, что министр культуры Владимир Мединский предложил законом установить взнос для проката иностранных фильмов. При этом, по словам главы Минкульта, при Фонде кино предполагается создать специальную комиссию, которая будет решать, какие иностранные фильмы освободить от уплаты взноса — в зависимости от их художественной значимости.

Как сообщает РБК, российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить также 5 млн рублей, но потом Фонд кино обещает возмещать им эту сумму. Обязательные отчисления будут поступать в Фонд кино, а потом направляться на поддержку отечественной кинематографии — производство и прокат национальных фильмов.