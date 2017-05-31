Брянск, 31 мая, 2017, 13:50 — ИА Регнум. В Брянске в отношении руководителя коммерческой фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он подозревается в хищении 14 млн рублей при строительстве «промышленного предприятия», сообщает 31 мая пресс-служба регионального УМВД России. Следователи считают, что руководитель вносил в акты выполненных работ заведомо ложные сведения. Сейчас он заключен под стражу решением суда.

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«Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации, расследуется Следственным управлением УМВД России по Брянской области. По версии следствия, житель Брянска, 1964 г. р., предоставив фиктивные документы, завладел крупной денежной суммой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи не исключают, что похищенная сумма может быть и больше — точно это будет известно только после строительно-технической судебной экспертизы.

По данным местных СМИ, речь идет о руководителе ООО «Аракул», которое занималось строительством нашумевшей фабрики «Брянское мороженое».

Как сообщает издание «Брянские новости», при строительстве фабрики, за которую ратовал бывший губернатор Николай Денин, позже осужденный на четыре года лишения свободы, с ООО «Аракул» были заключены договоры на 287 млн рублей. Вскоре стоимость фабрики уже оценивалась в 489 млн рублей

Сейчас недостроенное предприятие — одна из главных причин головной боли у нынешнего руководства области. Фабрику несколько раз пытались продать по цене в 329 млн рублей. Но на предприятие так и не нашлось покупателей.

После этого правительство области решило достроить фабрику. В январе 2017 года в региональной думе была создана рабочая группа по выработке предложений о судьбе фабрики. Причем вопросы губернатор Александр Богомаз зачастую адресует одному депутату — Анатолию Бугаеву, который во времена Денина возглавлял бюджетный комитет и поддержал выделение денег на строительство фабрики. Именно ему глава региона предложил подумать над тем, как запустить фабрику, на которую потрачено так много бюджетных денег.

ИА REGNUM отмечает, что ранее директор ООО «Аракул» был обвинен в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. В суде было доказано, что он скрыл 5 млн рублей.