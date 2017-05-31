Париж, 31 мая, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Инициатива в урегулировании ситуации на Донбассе должна исходить от Киева. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью французской газете Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мяч

«Самое главное, что нужно сделать, — это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы выполнять эти минские соглашения», — отметил российский лидер.

Он пояснил, что прогресс в урегулировании любых конфликтов, включая и кризис на юго-востоке Украины, зависит прежде всего от конфликтующих сторон. Происходящее в Донбассе Путин назвал внутренним, украинским конфликтом, который произошел после того, как в 2014 году власть в украинском государстве была захвачена силовым, неконституционным путем.

«В этом источник всех проблем», — подчеркнул президент России.

Напомним, в феврале 2015 года итогом встреч лидеров государств «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии) и участников Контактной группы стала выработка мер по выполнению Минских договоренностей. В документе, включающем 13 пунктов, указана необходимость прекращения огня в Донбассе, отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, а также перечислены меры долгосрочного политического урегулирования кризиса в регионе.