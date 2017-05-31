Москва, 31 мая, 2017, 13:36 — ИА Регнум. «Газпром» получил уведомление от Минюста Украины об аресте акций компании «Газтранзит» 12 мая, говорится в отчете холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Thawt Hawthje Газпром

Уведомление было передано через представительство ПАО «Газпром» в Киеве. Компания получила постановление Департамента государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины «об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд гривен (по курсу на 31 марта 2017 года — 394,687 млрд руб.), включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд гривен (по курсу на 31 марта 2017 года — 35,881 млрд руб.), и наложении ареста на принадлежащие ПАО «Газпром» акции АО «Газтранзит».

Руководство ранее приняло решение о начислении обязательства в сумме балансовой стоимости акций АО «Газтранзит». Владельцам акций будет выплачено 209,066 млн гривен (около $7,92 млн по текущему курсу) дивидендов, такое решение было принято 28 апреля.

Компаниям «Газпром» и «Нафтогаз Украины» принадлежит по 40,2% акций «Газтранзита». Еще 19,6% акций компании, специализирующейся на строительстве трубопроводов, принадлежат турецкой «Турусгаз».

Напомним, «Газтранзит» был создан в ноябре 1997 года с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона.

Украина в настоящее время ведет против России «газовую» войну. Чтобы не выплачивать долг за газ российской компании «Газпром», Киев обвинил Москву в нарушении правил торговли.

Штраф и пеня в размере 172 млрд гривен ($6,429 млрд) антимонопольным комитетом Украины были наложены 22 января 2016 года на «Газпром» «за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа в 2009—2015 годах через Украину».