Вашингтон, 31 мая, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Новый автомобиль американского президента Дональда Трампа удалось заснять во время испытаний на полигоне в городе Милфорд (США), сообщает Motor1.

Gmauthority.com Президентский кадиллак Трампа

В сети появились фотографии новой техники. Выяснилось, что машина напоминает седан новой модели Cadillac.

Среди нюансов, отличающих новый автомобиль Трампа, замечены более высокий клиренс, новая решетка радиатора.

Кроме того, автомобиль весит ориентировочно от семи до девяти тонн: у него бронированы днище и кузов. Он защищен от попадания пуль любого вида огнестрельного оружия.

У нового автомобиля Трампа название то же, что и у того, на котором глава США перемещается сейчас — The Beast.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля принадлежавший ранее Трампу автомобиль Ferrari F430 был продан на аукционе Auctions America во Флориде за $270 тысяч.