Вашингтон, 31 мая, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В сети опубликован рейтинг персонажей, которые по мнению зрителей могут умереть в седьмом сезоне «Игры престолов», список опубликовала 30 мая «Российская газета» со ссылкой на американское издание Mashable.

Логотип Игра Престолов

Рейтинг состоит из семи персонажей. Как считают поклонники сериала, именно эти герои имеют больше всего шансов умереть в следующих сериях. И на это есть разные причины.

Седьмое место в рейтинге занимает Эллария Сэнд, в оригинальном романе Джорджа Мартина этот персонаж почти не присутствует. Судьба Элларии в фильме весьма туманна, ведь в промо-ролике седьмого сезона она была замечена целующей Яру Грейджой.

На шестом месте находится Тормунд, Mashable считает — не исключено, что ему придется погибнуть в схватке в Белыми ходоками, поскольку его явные постоянные намеки на желание обладать Бриенной Тарт могут в седьмом сезоне дать какие-то результаты, но… В «Игре престолов» подобные романтические отношения заканчиваются весьма специфично.

Возможно, по той же причине пятую позицию в списке занял Серый Червь, в трейлере седьмого сезона зрителям показали, что его отношения с Миссандеей наконец-то получат какое-то развитие (какое вообще может быть в их ситуации).

Четвертую строчку этого мрачного рейтинга занял Эурон Грейджой, этот персонаж появился в сериале достаточно поздно и сразу показал себя не с лучшей стороны, убив собственного брата. По мнению Mashable, он наверняка станет одной из ключевых фигур в грядущих битвах, но поскольку основное внимание все равно будет сосредоточено вокруг Серсеи и Белых Ходоков, чем дальше будет идти сериал, тем меньше будет времени у этого героя.

ТОП-3 потенциальных смертников открывает Теон Грейджой, который прошел нелегкий путь до седьмого сезона. Сначала он натворил дел, предав Старков, потом был в аду плена у Рамси Болтона, затем он спас Сансу и встал на путь искупления. Mashable высказывает предположение, что он столкнется со своим дядей Эуроном, как минимум для одного из них это точно ничем хорошим не закончится.

Второе место занял интригант Петир Бейлиш. Основной причиной того, что его так высоко подняли в данном рейтинге является следующий факт — в трейлерах седьмого сезона ему почти не досталось места. Также судя по тому, что было показано в трейлере, Джон Сноу раскусил его планы.

И наконец, первое место в рейтинге претендентов на смерть заняла Серсея Ланнистер. Дело даже не в том, когда и кто её убьет, поскольку желающих очень много. Она слишком уверенно себя чувствует на железном троне, а, по мнению Mashable, Ланнистер на железном троне определенно обречен и остается только гадать, сколько людей ей удастся утащить за собой в преисподнюю.

Напомним, первый эпизод нового сезона HBO покажет 16 июня 2017 года. В этом сезоне будет меньше серий, чем обычно — всего семь. Первый официальный трейлер телеканал HBO выложил 24 мая.