Москва, 31 мая, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Официальный Киев стремится на данный момент к главной цели: затягиванию выполнения со своей стороны Минских соглашений. Об этом сегодня, 31 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова на встрече с журналистами. «Затягивание, заматывание, снятие с себя ответственности — все эти действия украинских властей приводят к обострению ситуации, к отсутствию решения актуальных вопросов и к тому, что перспектива урегулирования ситуации в этой стране становится все более туманной», — отметила она.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«К этому надо относиться не столько с точки зрения того, кого бы хотел пригласить Киев, сколько с точки зрения понимания целей и задач, которые перед собой ставит украинский официоз. Цель очевидна: сделать все для того, чтобы отсрочить выполнение Минских договоренностей», — уверена официальный представитель МИД РФ.

Между тем все международное сообщество подтвердило актуальность Минских соглашений и, так или иначе, жизнеспособность нормандского формата. Существуют различные механизмы в его поддержку, осуществляются контакты между РФ и США на уровне соответствующих представителей. О необходимости изменения формата или изменении либо подписании нового пакета договоренностей никто не говорил: все признали, что подписанного сейчас — достаточно, чтобы продвигаться к мирному урегулированию на Украине, подчеркнула Захарова.

Напомним, после встречи заместителей министров иностранных дел «Нормандской четверки» Григорий Карасин отметил, что Украина пытается изменить форматы Минских договоренностей и привлечь к процессу урегулирования новые структуры.