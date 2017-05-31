Бразилиа, 31 мая, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Департамент труда Сан-Паулу 30 марта заявил о том, что испанская торговая сеть Zara заплатит пять миллионов реалов ($1,5 миллиона) в рамках нового соглашения, подписанного с прокуратурой Бразилии, за случай использования рабского труда, зарегистрированный в 2011 году, сообщает интернет-портал Terra.

Илья Репин. Бурлаки на Волге. 1870-73

Компания Zara и прокурор подписали в мае новый договор о том, чтобы расширить юридическую ответственность компании после того, как шесть лет назад в ее производственной цепи было обнаружено использование рабочей силы в условиях, аналогичных рабству.

В 2011 году в общей сложности 15 работников, производящих одежду для компании, «были освобождены из унизительных условий», говорится в заявлении департамента труда Сан-Паулу.

Тогда Zara подписала договор, однако даже во время последующих аудитов представители Департамента труда обнаружили «нарушение некоторых положений» трудового права.

В Департаменте труда отметили, что в ходе новой проверки не было «фактического обнаружения условий, аналогичных рабству, на предприятиях» компании.

Однако для укрепления и улучшения социального статуса работников Департамент труда Сан-Паулу предложил ранее в этом году подписать новое соглашение, «чтобы разрешить сомнения в интерпретации относительно ранее нарушенных соглашений и усилить юридическую ответственность компании Zara в цепи ее поставок».

В заявлении Департамента также говорится, что средства, полученные в результате уплаты штрафа, будут использованы в проектах, связанных с борьбой с рабским и детским трудом.

Напомним, в 2016 году Министерство труда Бразилии оштрафовало 340 бразильских компаний за использования труда, квалифицированного как рабство. К этому определению относится принудительный труд, труд в унизительных условиях, малооплачиваемый или неоплачиваемый труд. Формой рабского труда также считается труд с счет погашения работником долга перед работодателем. Правительство Бразилии провозгласило решение проблемы рабства в стране главным приоритетом десятилетия.