Москва, 31 мая, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Молдавские власти должны прийти к единому решению относительно высылки из страны российских дипломатов, потому говорить об ответе Москвы на инцидент пока преждевременно. Об этом 31 мая сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«По поводу возможных ответов говорить рано, потому что сейчас Молдавия должна разобраться, что она хочет сделать. Пока не очень понятно, в стране ведутся ожесточенные внутриполитические дебаты относительно того, что происходит», — заявила Захарова.

Она пояснила, что до настоящего момента молдавское государство обладало единой позицией по международным вопросам. Потому МИД России ожидает следования такой практике.

Захарова добавила, что Кишиневу стоит выбрать определенную позицию вне зависимости от того, какие шаги и где предпринимаются. Она также напомнила, что «в ответ всегда предпринимаются адекватные, зеркальные и симметричные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая власти Молдавии объявили персонами нон-грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе. Российским дипломатам было предписано покинуть страну. Президент республики Игорь Додон заявил о своем возмущении высылкой дипломатов и назвал произошедшее «возмутительным жестом» в отношении России — стратегического партнера Молдавии.

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Позже молдавский премьер-министр Павел Филип пояснил, что мотивом для выдворения российских дипломатов стала информация, предоставленная спецслужбами. Подробности он не раскрыл, охарактеризовав ситуацию как «стандартную процедуру».

В российском внешнеполитическом ведомстве инцидент назвали парадоксальным. Известно, что среди выдворенных из Молдавии дипломатов — военный атташе посольства России полковник Игорь Довбня.