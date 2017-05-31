Москва, 31 мая, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Правительство РФ хочет добиться экономического роста, заставляя людей больше работать и не получать пенсии, и ведомства не скрывают этого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики Игорь Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Монетки

Минэкомразвития в целевом макропрогнозе до 2035 года предполагает, что доходы граждан РФ вернутся на докризисный уровень только к 2022 году, пишет 31 мая газета «Ведомости». При этом, пенсии в течение всех 20 лет продемонстрируют практически нулевой рост. Повышать темпы экономического роста министерство предлагает за счет увеличение занятости населения, для чего необходимо повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

«При таком инерционном подходе, как мы видим сегодня, доходы действительно вряд ли смогут вырасти раньше, чем в 2022 году — они уже четвертый год подряд только падают», — отмечает Николаев.

По его словам, с такой оценкой Минэкономразвития можно согласится, но прогноз в целом вызывает очень много вопросов. В частности, говорит он, трудно понять тот факт, что пенсии не восстановятся еще 20 лет.

«Возникает вопрос, что это за экономический рост, который приводит к росту зарплат и доходов, но при котором пенсии не изменяются. Ведь сам по себе экономический рост — это дополнительные доходы, которые выражаются в росте всех выплат, а если пенсии не будут увеличиваться, значит этот рост обеспечивается за счет их замораживания», — считает Николаев.

Но правительство и не скрывает этот замысел, уверен он. О таком намерении ведомств говорит, например, налоговый маневр (повышение ставки НДС с 18% до 22% и понижение ставки страховых взносов с 30% до 22%), который активно обсуждается сегодня.

«Сокращением социальных взносов до 22% правительство хочет добиться притока инвестиций и экономического роста, но забывает, что это те деньги, из которых платятся пенсии», — поясняет Николаев.

Таким образом, Минэкомразвития в течение ближайших двух десятилетий планирует обеспечить экономический рост за счет пенсионеров.

«Это очень циничный прогноз — мало того, что пенсии предлагается заморозить, так это еще и сопровождается предложением повысить пенсионный возраст. То есть, работать людям предлагается дольше, но роста их пенсий при этом не будет», — уверен Николаев.