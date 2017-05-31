Киев, 31 мая, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В Верховную раду готовится законопроект, обязывающий печатные СМИ содержать 50% текста на украинском языке, заявила заместитель главы партии «Народный фронт» Виктория Сюмар, сообщает 31 мая LIGA.net.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По ее словам, интернет-СМИ не будут ограничиваться новым законопроектом, под его действие попадет только печатная пресса. Она также добавила, что помимо закона о квотах на украинский контент, готовится еще один, который обяжет все новостные ресурсы быть «правдивыми, объективными и сбалансированными».

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Напомним, с 16 мая на Украине запретили ряд российских интернет-ресурсов, таких как «Одноклассники», «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и другие. В ЕС и США осудили решение Киева, заявив, что государство не должно быть ущемлять свободу слова.

Помимо этого, 23 мая Верховная рада приняла закон о том, что три четверти всех фильмов и передач на федеральном телевидении должны транслироваться на украинском языке, на региональном — 50%.

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