Москва, 31 мая, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Концерн «Росэнергоатом» обнародовал публичный годовой отчет за 2016 год. Ключевыми темами годового отчета стали «25 лет безопасной эксплуатации российских АЭС» и «Управление устойчивым развитием». Отчет подготовлен в соответствии с ведущими российскими и мировыми стандартами и требованиями в области публичной отчетности.

Белоярская АЭС

В 2016 году атомные станции России вновь превысили исторический максимум по выработке электроэнергии, выработав 196,4 млрд кВтч, что на 1,5 млрд кВтч больше показателя предыдущего года. Балансовое задание ФАС по выработке электроэнергии выполнено на 100,6%. Коэффициент использования установленной мощности составил 83,1%. Выручка концерна в 2016 году составила 282 036 млн рублей, что на 6,9% больше показателя 2015 года. Сумма уплаченных налогов также увеличилась на 21% и составила 21 986 млн руб.

«Основной итог прошлого года, зафиксированный в годовом отчете Росэнергоатома — это традиционно безопасная работа всех отечественных атомных станций, — считает член комитета Государственной думы по энергетике Геннадий Скляр. — Кроме того, российские АЭС продемонстрировали хорошие показатели в производстве электроэнергии: вновь был побит рекорд выработки. Еще один показатель эффективности в эксплуатации атомных мощностей — коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). На наших атомных станциях он соответствует лучшим мировым показателям».

«На 2016 год пришлись сразу два важных события в области развития инновационных проектов: в промышленную эксплуатацию был запущен блок БН-800 на Белоярской АЭС в Свердловской области и состоялся энергетический пуск первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2, — напомнил парламентарий. — Построенный по проекту ВВЭР-1200, нововоронежский блок является референтным образцом первого в мире блока поколения «3+». Это продукт, который Росатом предлагает на зарубежных рынках, и неслучайно на площадку в Нововоронеже вереницей едут зарубежные делегации, желающие своими глазами увидеть новый блок в эксплуатации».

«В концерне не утихает работа по оптимизации ремонтных кампаний — благодаря их общему сокращению на 107 суток, атомные станции России смогли выработать дополнительный миллиард киловатт-часов электроэнергии. В рамках общей стратегии Росатома по развитию новых направлений бизнеса энергетический дивизион показал рост выручки и портфеля заказов по новым продуктам. В этом году планируется сдача в эксплуатацию центра обработки данных около Калининской АЭС. Это важное инновационное направление работы Росэнергоатома, которое является очень перспективным», — уверен Скляр.