Волгоград, 31 мая, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Отдохнуть у воды в Центральном районе Волгограда этим летом у гостей и жителей областного центра не удастся. Одно из излюбленных мест купальщиков в 2017 году не откроется. Это связано со строительством рокадной дороги, которая пройдёт вдоль Волги.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Берег Волги

Достроить Нулевую Продольную магистраль планируется осенью 2017 года. Вполне возможно, что в 2018 году пляж уже будет открыт.

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Раннее за работу пляжа отвечало муниципальное учреждение «Отдых-центр», а с 2017 года место отдыха перешло в ведение ЦПКиО. Как отметил директор ЦПКиО Андрей Жарков, пока неизвестно, кто будет балансодержателем всех возводимых элементов берегоукрепления. Соответственно, непонятно, к кому обращаться за разрешительной документацией.

Между тем, по его словам, пляж на привычном месте останется, пишет издание V1.ru. Более того, он станет в два раза больше: при строительстве рокадной дороги под пляж сделали внушительный «карман».

Добавим, что в 2017 году в Волгоградской области будут организованы 36 пляжей, в том числе 14 в детских оздоровительных учреждениях. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 31 мая, в местах массового отдыха людей разместят 20 дополнительных спасательных пунктов, а также 14 подвижных постов аварийно-спасательной службы и службы спасения Волгограда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на территории Волгограда работали шесть пляжей — два в Тракторозаводском районе, по одному в Краснооктябрьском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В течение купального сезона 2016 года на водных объектах Волгограда погибли 17 человек. Это более чем в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Все несчастные случаи с гибелью людей на воде произошли в местах, не предназначенных для купания.