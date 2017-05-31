Строительство рокадной дороги лишило волгоградцев центрального пляжа
Волгоград, 31 мая, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Отдохнуть у воды в Центральном районе Волгограда этим летом у гостей и жителей областного центра не удастся. Одно из излюбленных мест купальщиков в 2017 году не откроется. Это связано со строительством рокадной дороги, которая пройдёт вдоль Волги.
Достроить Нулевую Продольную магистраль планируется осенью 2017 года. Вполне возможно, что в 2018 году пляж уже будет открыт.
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Раннее за работу пляжа отвечало муниципальное учреждение «Отдых-центр», а с 2017 года место отдыха перешло в ведение ЦПКиО. Как отметил директор ЦПКиО Андрей Жарков, пока неизвестно, кто будет балансодержателем всех возводимых элементов берегоукрепления. Соответственно, непонятно, к кому обращаться за разрешительной документацией.
Между тем, по его словам, пляж на привычном месте останется, пишет издание V1.ru. Более того, он станет в два раза больше: при строительстве рокадной дороги под пляж сделали внушительный «карман».
Добавим, что в 2017 году в Волгоградской области будут организованы 36 пляжей, в том числе 14 в детских оздоровительных учреждениях. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 31 мая, в местах массового отдыха людей разместят 20 дополнительных спасательных пунктов, а также 14 подвижных постов аварийно-спасательной службы и службы спасения Волгограда.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на территории Волгограда работали шесть пляжей — два в Тракторозаводском районе, по одному в Краснооктябрьском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.
В течение купального сезона 2016 года на водных объектах Волгограда погибли 17 человек. Это более чем в 1,5 раза больше, чем в 2015 году. Все несчастные случаи с гибелью людей на воде произошли в местах, не предназначенных для купания.