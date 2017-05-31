Мурманск, 31 мая, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Депутаты Мурманской областной Думы обсудили проект закона, которым предлагается отменить установленное дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на территории региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мурманского регионального отделения ЛДПР.

intermac Алкоголь под контроль

«Разработка законопроекта обусловлена многократными обращениями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией, — объяснили в пресс-службе. — Отмена действующего ограничения даст возможность гражданам приобретать алкогольную продукцию в торговых сетях и магазинах, что позволит исключить факты имитации оказания услуг общественного питания торговыми объектами типа «бистро», «закусочная», которые в массовом порядке были созданы в большинстве муниципальных образований региона с целью уклонения от действующего ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции».

По мнению сторонников инициативы, возвращение к федеральным рамкам продажи алкоголя, согласно которым горячительные напитки можно приобрести строго с 8:00 до 23:00, может способствовать вытеснению с рынка нарушителей правил, в частности тех, кто под видом порционной торговли спиртным фактически занимается розницей.

«В полиции не исключают, что увеличение времени продажи алкоголя, например, в сетевых магазинах, сделало бы нерентабельным функционирование всевозможных псевдо кафе, в которых, помимо прочего, высока вероятность приобретения контрафактной алкогольной продукции, — добавили в пресс-службе отделения политической партии. — Вместе с тем, во время обсуждения неоднократно высказывалось мнение о спорности выводов, касающихся усиления конкуренции и ухода с рынка недобросовестных продавцов алкоголя. Лейтмотивом звучал тезис о приоритете здоровья населения над экономическими выгодами».

Напомним, дополнительные ограничения времени продажи алкоголя на территории Мурманской области были введены несколько лет назад. Согласно действующим правовым нормам, продажа всех видов алкоголя в регионе запрещена с 21:00 до 11:00. Алкоголь в розницу нельзя приобрести и в некоторые праздничные дни: когда выпускники школ отмечают «Последний звонок», в День защиты детей, День молодёжи, а также в День знаний. Исключение составляет розничная продажа алкоголя в кафе, барах, ночных клубах и продажа в розницу алкогольной продукции, осуществляемая магазинами беспошлинной торговли. Предполагается, что обсуждение резонансного вопроса в Думе продолжат осенью 2017 года.