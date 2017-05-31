Кабул, 31 мая, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Количество погибших во время взрыва в столице Афганистана составило 90 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Oxam Кабул

Уточняется, что ранения в результате взрыва получили 380 человек.

Комментируя взрыв в Кабуле, президент Афганистана Ашраф Гани назвал произошедшее теркатом и распространил заявление с осуждением содеянного. Он подчеркнул, что взрыв произошел в первые дни священного для мусульман месяца Рамадан.

Напомним, взрыв прогремел 31 мая в Кабуле в районе, где находится ряд административных зданий. Взрывной волной задело здания нескольких посольств, а также офис агентства «Синьхуа».

Число людей, погибших во время теракта, постоянно увеличиваться. В первые часы взрыва сообщалось о десятках погибших. Сейчас их число приближается к 100.

Читайте подробнее: Теракт в Кабуле: 80 человек погибли, 350 — получили ранения

По предварительным данным, на улице афганской столицы, у посольства Германии, был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль.

Читайте подробнее: В Кабуле взрывом убиты десятки человек

Террористы группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались брать на себя ответственность за теракт. Представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что движение не имеет отношения к теракту.

Читайте подробнее: Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли свою причастность к теракту в Кабуле