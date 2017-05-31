Красногорск, 31 мая, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Дожди с грозой и сильным порывистым ветром ожидаются в ночь на четверг, 1 июня, в Подмосковье. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщает пресс-служба подмосковного управление МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские ураганы

«31 мая с сохранением до 7:00 мск 1 июня ожидаются дождь, гроза, — говорится в материале. — Усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду».

Жителям Московской области рекомендуется в целях безопасности избегать на улице деревья и сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач), а также закрывать окна в помещениях.

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, 29 мая на столичный регион обрушился ураган. Шквалистый ветер, порывы которого достигали 22−24 метра в секунду, повалил сотни деревьев и металлических конструкций.

По уточненным данным, в результате разгула стихии погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и 5 — в Подмосковье.

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