Москва, 31 мая, 2017, 13:12 — ИА Регнум. «В ряде районов придется делать выше. Где-то, может, будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10−12», — подчеркнул чиновник.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Небоскребы

Глава Стройкомплекса пояснил, что особенности застройки новых кварталов будут зависеть от конкретных условий расположения участков. К каждому кварталу будет совершенно индивидуальный подход, так как везде разная ситуация, и в некоторых кварталах придётся строить плотнее, чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас.

Тем не менее, плотность застройки, по его словам, будет не больше 20−25 тыс. кв. м на гектар. Индивидуальной будет и высотность застройки: «Есть участки, где на месте снесенных пятиэтажек появятся дома такой же высотности, а где-то возможно и размещение новых высотных доминант», — отметил Хуснуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг так называемой реновации продолжается оставаться накаленной. Дело в том, что законопроект, по которому предполагается сносить существующий жилой фонд Москвы, еще не принят. Это однако не мешает московским чиновникам не только давать разъяснения о том, как будет происходить снос и расселение. Но даже несмотря на то, что законодательные гарантии гражданам находятся в компетенции Федерального Собрания РФ, а соответствующие федеральные законы находятся в стадии обсуждения, принимать свои региональные нормативные акты, в которых давать дополнительные гарантии к ещё не принятым законам.