Москва, 31 мая, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин снял ряд ограничений, действующих в отношении Турции, говорится в сообщении 31 мая на официальном сайте Кремля.

ИА REGNUM Россия и Турция

Согласно подписанному указу, утратившим силу признается положение, вводившее ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ (услуг) на территории России.

Также отменяется запрет для российских работодателей на найм граждан Турции, которые не состояли в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Список граждан республики, которые могут въезжать в Россию без виз, также изменен. О частичном возобновлении действия соглашения между правительствами стран об условиях взаимных поездок граждан поручено МИД РФ уведомить турецкую сторону.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

В начале мая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что считает российско-турецкие отношения нормализовавшимися.

По итогам переговоров с Эрдоганом, Путин сказал, что и Россия, и Турция твердо настроены на укрепление двустороннего многопланового сотрудничества.