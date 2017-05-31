Москва, 31 мая, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Москве заработал светофор для смотрящих в телефон во время ходьбы людей. Обновленный «светофор под ногами» установили на проспекте Мира, сообщает РИАМО.

Цитата лежачий светофор

«Светящаяся полоса помогает людям, которые смотрят в экраны мобильных телефонов во время ходьбы, не попасть в ДТП», — пояснил руководитель проекта «Светофор под ногами», социальный предприниматель, дизайнер-урбанист Юрий Берестов.

По его словам, «светофор под ногами», кроме света, содержит также надписи, он ярче и надежнее. Может выдержать воздействие воды, соли, реагентов, снегоуборочной техники, а также оборудован антискользящим покрытием.

Проект придумали четыре года назад. В 2015 на проспекте Мира, дом 49 (напротив 54 дома) был установлен первый такой светофор.

«Такие светофоры сейчас активно применяются в Европе. В России всего два подобных светофора — один в Москве, другой в Грозном, Чеченской республике», — уточнил Берестов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года в России произошло 173 тыс. 694 ДТП (уменьшение на 5,6% к 2015 году). Погибли 20 тыс. 308 человек (снижение на 12,14%. Пешеходов погибло 5931 человек (снижение на 16,9%), причем уменьшение смертности за счет нарушений ПДД водителями (на 15,7%), пешеходами (на 18%).