Вашингтон, 31 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Недописанное сообщение с таинственным словом covfefe опубликовано в микроблоге президента США Дональда Трампа в Twitter. Пользователи выдвигают версии о смысле твита и активно распространяют его.

GooKingSword Неопределенность

«Despite the constant negative press covfefe», — такая запись появилась в твиттере Трампа поздно вечером 30 мая.

Фразу, первая часть которой переводится как «Несмотря на постоянную негативную реакцию в прессе…», президент США не редактирует и не удаляет. Слово covfefe никто из пользователей перевести не смог.

Тем временем популярность таинственной записи растет: за шесть часов твит набрал более 160 тыс. лайков, его переслали друг другу 126 тыс. пользователей, а более 40 тысяч — прокомментировали.

Пользователи шутят, что американский лидер попросту мог иметь в виду кофе или же использовал непереводимое слово в качестве секретного кода, к примеру, для запуска ядерных ракет. Встречаются версии о том, что Трамп был нетрезв, когда писал в Twitter, или же дело не обошлось без «русских хакеров».

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