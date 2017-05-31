Кишинёв, 31 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Высылка российских дипломатов из Молдавии — «отвратительный, недружественный акт, учиненный [лидером правящей Демпартии] Плахотнюком и его системой «молдавской власти», — заявил лидер молдавской оппозиционной «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tribuna.md Игорь Додон

Усатый обратил внимание, что в тот же день, когда российские дипломаты были объявлены персонами нон-грата, формальные президент, премьер и спикер парламента озвучили общую позицию по приднестровскому урегулированию. «В пресс-коммунике, написанных под копирку, Додон, Канду и Филипп были властью и «высшим руководством», но через час-другой одного из них [Додона] попросили побыть оппозицией, трусливой и неубедительной. И, конечно, имя автора дипломатического скандала Додон произносить не стал, снова обозначив Плахотнюка во множественном числе словом «евроунионисты», — отметил лидер «Нашей партии».

«Панический страх, лицемерие и сервильность этого, так называемого, президента вредят стране, — продолжил политик. — Его главное преступление в том, что он не предпринимает никаких мер против Плахотнюка и не собирается этого делать. Додон не просто не борется с ним, а всячески его выгораживает. Вот и сейчас он валит всё на «запад», говоря, что высылка дипломатов могла быть инспирирована «из-за океана». При этом прекрасно зная об игре Плахотнюка, который держится на противоречиях между Востоком и Западом, пугая «вашингтонский и брюссельский обкомы» «русскими танками». Наблюдая за этой игрой на уничтожение Молдовы, Додон тихо продолжает исполнять свою роль: назначает судей Плахотнюка, обеспечивает ему контроль над «Молдова-газ», помогает изменить избирательную систему. Не объявив войну Плахотнюку, он провожает вместе с ним Молдову к краю пропасти».

«Настоящий президент, да ещё и тот, который называет себя пророссийским, должен был назвать вещи своими именами: дипломатов высылает Плахотнюк и против него лично необходимо предпринимать меры, — считает Усатый. — Например, расторгнуть с олигархом контракт на ретрансляцию Первого канала (российский Первый канал в Молдавии ретранслирует телеканал Prime, принадлежащий Плахотнюку — прим. ИА REGNUM ), благодаря которому кормится вся плахотнюковская медиа-помойка; лишить его контроля над «Молдова-газ» (совместное молдавско-российское предприятие, подконтрольное «Газпрому», возглавляет человек Плахотнюка Василий Ботнарь — прим. ИА REGNUM ), расследовать законность получения Плахотнюком российского гражданства. Но ничего этого не требует молдавский президент. Он пребывает в полном консенсусе с олигархическим кланом, довольствуясь возможностью заниматься пиаром за счёт плахотнюковских провокаций. Нынешней хватит надолго: Додон будет клеймить «евроунионистов», говорить о происках Вашингтона, а в начале июня с трибуны петербургского международного экономического форума, возможно, даже объявит себя молдавским борцом с тлетворным влиянием запада. Ему это разрешают (главное, не произносить той самой фамилии), ведь и Плахотнюк с удовольствием использует додоновские речи, чтобы убедить собеседников из ЕС и США в реальности российской угрозы. Это и есть игра. Проблема в том, что ведётся она только для сохранения Плахотнюка у власти, и чем дольше он в этой игре делает успехи, тем хуже для страны», — подвел итог Усатый.

Партия коммунистов Молдавии также выступила с заявлением в котором отмечает, что высылка российских дипломатов — «беспрецедентный демарш, который так или иначе выгоден всем «партнерам по власти» — и Демократической партии, и Партии социалистов». «Демократическая партия подтверждает реноме «антироссийской» и, значит, по нынешней геополитической логике — проевропейской, прозападной политической силы. Партия социалистов и так называемый «президент» Додон получают дополнительные возможности для дешевого пиара в качестве силы «пророссийской». Правительство Демократической партии из кожи вон лезет, чтоб восстановить финансовую благосклонность Еврокомиссии и разморозить 100 миллионов «помощи» Республике Молдова. Так называемый президент и фактический лидер Соцпартии Додон рассчитывает на то, что в пылу очередного геополитического скандала забудется его сговор с ДПМ по поводу изменения Избирательного кодекса», — говорится в заявлении ПКРМ.

«С сожалением констатируем, что и так называемым «демократам», и так называемым «социалистам» крайне выгоден раскол молдавского общества по геополитическому принципу, который, безусловно, усугубится после скандального шага в отношении российских дипломатов. Напоминаем, что по Конституции Республики Молдова внешняя политика государства является прерогативой президента страны. И, если Додон считает себя президентом, то антироссийский демарш молдавских властей — в том числе и на его совести», — отмечают коммунисты.

И напоминают, что нынешняя молдавская власть окончательно сформировалась как антироссийская после избрания Додоном на пост президента русофоба и униониста Николая Тимофти: «Додон неоднократно подставлял плечо и сохранял антироссийскую власть в Молдове. В 2012 году в нарушение действующего законодательства его руками был избран Николай Тимофти, что позволило антироссийским силам избежать досрочных выборов, на которых они бы неминуемо проиграли. В 2016-м он непосредственно участвовал в конституционном перевороте, что позволило сбить накал массовых протестов, которые могли бы завершиться отстранением антироссийских сил от власти. Сегодня, голосуя вместе с правящей Демократической партией за смешанную систему выборов в парламент, Додон в очередной раз помогает антироссийской ДПМ сохранить власть и после 2018 года. Ведь, несмотря на разные «геополитические предпочтения» по главному вопросу внутренней политики, вопросу об изменении системы голосования, «социалисты» Додона и «демократы» Плахотнюка продолжают действовать согласовано».

В Партии коммунистов подчеркивают, что действия молдавских властей в отношении России абсолютно устраивают и Додона, и социалистов, как и «дальнейший раскол молдавского общества для узурпирования власти, которое в полном согласии проводят демократы и социалисты».

Как сообщало ИА REGNUM, молдавские власти 29 мая объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе. От посла РФ в Кишиневе Фарита Мухаметшина потребовали, чтобы российские дипломаты покинули Молдавию в течение 72 часов. Причины решения не называются.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил «возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера Российской Федерации». Впрочем, ничего, кроме выражения возмущения президент, обладающий в Молдавии декоративными полномочиями, предпринять в этой связи не может.

В МИД РФ демарш Молдавии назвали парадоксальной ситуацией, характерной для внутренней ситуации в самой республике. О том, какими будут ответные меры Москвы, пока не объявлено.