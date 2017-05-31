Омск, 31 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Нападающий Александр Кучерявенко, выступавший за омский «Авангард», покидает хоккейный клуб. Об этом сообщается в среду, 31 мая, на официальном сайте команды.

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«Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Александр Кучерявенко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, — говорится в сообщении. — «Авангард» благодарит Александра за профессиональную работу».

Напомним, в сезоне-2016/17 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кучерявенко набрал 20 (6 шайб + 14 передач) очков в 53 матчах чемпионата.