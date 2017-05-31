Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Ранее депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») уже интересовался у вице-губернатора Владимира Кириллова, зачем Смольный предполагает «переселить» Лермонтова, ведь в квартире №1 он жил с 1836 по 1837 год и написал там значительные произведения, включая стихотворение «Смерть поэта».

Дом, в котором жил М. Ю. Лермонтов по адреса Садовая, д. 61

Напомним, в 2012 году правительство Петербурга поручило передать дом и соседние строения Мариинскому театру под специализированный отель для приема гастролирующих артистов. Обременением город назначил создание историко-культурного центра, посвящённого Лермонтову. Однако по проекту мемориальная зона не предусматривается в бельэтаже, где была квартира, под нее отводится помещение технического назначения на первом этаже, где раньше располагался зоомагазин площадью 50 квадратных метров. Никакого мемориального значения это пространство дома не имеет, но так удобно для отеля, считает Ковалев.

В своем ответе вице-губернатор Владимир Кириллов сослался на то, что от мемориальной лермонтовской планировки второго этажа ничего не сохранилось, и отказался пересматривать решение.

В новом обращении к губернатору Алексей Ковалев приводит документы комитета по охране памятников (КГИОП) от 2014 года, признавшего предметом охраны именно «историческое объемно-планировочное решение бывшей квартиры №1, где проживал М.Ю.Лермонтов». То есть, мемориальные стены не только существуют, но и официально взяты под государственную охрану.

Считаю, что в настоящее время необходимо провести работу по организации мемориала М.Ю. Лермонтова в помещениях бывшей квартиры №1 на втором этаже дома. Промедление в такой работе грозит полной утратой последнего адреса в Петербурге, связанного с биографией поэта. Думаю, что как раз создание «зоны» поэта в помещениях зоомагазина на первом этаже введет в заблуждение граждан, поскольку эти помещения никак не связаны с судьбой Лермонтова и использовались в утилитарных целях», — говорится в запросе.

Георгия Полтавченко просят прояснить, считает ли он необходимым музеефицировать помещения бывшей квартиры №1.

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Доходный дом княгини Шаховской был построен в начале XIX века. Это было трехэтажное здание в стиле классицизма, увенчанное треугольным фронтоном. Осенью 1836 года в квартире №1 на втором этаже поселился Михаил Лермонтов вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здесь же он написал «Бородино», «Героя нашего времени», «Демона».

В конце XIX — начале XX веков дом был подвергнут неоднократной перестройке, а в 1962 году на его фасаде появилась гранитная мемориальная доска, которую позднее демонтировали. Сейчас расселенный более десяти лет назад Дом Шаховской пребывает в аварийном состоянии.