Севастополь, 31 мая, 2017, 12:37 — ИА Регнум. В течение двух-трех часов, сегодня 31 мая, абоненты провайдера «Телесистемы» в Севастополе не могли зайти в социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», пользоваться поисковой системой «Яндекс» и почтовым сервисом от Mail.ru. После принудительного ограничения трафика от Украины работа провайдера восстановлена, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и соц сети

Как пояснил ИА REGNUM начальник ГУ информатизации и связи правительства Севастополя Владимир Георгиу, вероятно, часть трафика провайдеру связи поступала с территории Украины. Спустя некоторое время оператор принудительно ограничил трафик, «прописав маршруты».

Речь идет об абонентах провайдера «Телесистемы». При Украине компания называлась «Воля»: по данным СМИ, в 2014 году, после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ, «Воля» договорилась с российской компанией о «сдаче» в аренду крымских сетей и использовании прежнего бренда.

«При попытке захода на любой из перечисленных ресурсов пользователь видит окно с пояснением на украинском языке, которое гласит, что доступ к сайту заблокирован согласно указу президента Петра Порошенко от 28 апреля. На другие сайты зайти можно в обычном порядке», — сообщает сайт «Примечания».

Пока не удается взять комментарий представителей «Телесистем». Другие операторы связи в Севастополе работали в обычном режиме.

Ранее был обнародован указ президента Украины, который утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка российских граждан и организаций, в отношении которых введены санкции. В перечень вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Под санкции попал целый ряд российских СМИ. Кроме того, украинцам запретили доступ к социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.