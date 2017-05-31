Москва, 31 мая, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева покинула пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

Kremlin.ru Елена Исинбаева

По его словам, исполняющим обязанности председателя набсовета будет Александр Ивлев, а Исинбаева остается в совете РУСАДА. Также в устав организации внесены изменения, согласно которым председатель и вице-председатель набсовета не могут быть представителями Олимпийского и паралимпийского комитетов России, а также правительства РФ.

«Очень полезно, если она будет работать. Она — публичное лицо, человек, который может принести большую пользу в борьбе с допингом», — цитирует Хрычикова «Р-Спорт».

Выборы нового председателя пройдут после того, как изменения в устав будут одобрены общим собранием членов РУСАДА и зарегистрированы министерством юстиции. Ориентировочно это произойдет в конце июня на заседании наблюдательного совета.

Исинбаева заявила, что довольна своей работой на посту во главе наблюдательного совета РУСАДА, подтвердив, что остается в совете.

«Я знала, что, когда это сделаю, то должна буду уступить место. В этом году мы всей командой добьемся соответствия ВАДА», — цитирует Исинбаеву ТАСС.

Она отметила, что неважно, кто будет председателем, важно, чтобы российские спортсмены имели возможность выступить на Олимпийских играх. Исинбаева, которая в прошлом году объявила о завершении карьеры, является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).