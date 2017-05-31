Калуга, 31 мая, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В ночь на 31 мая 2017 года с площади Старый Торг в Калуге демонтировали памятник Владимиру Ленину. Монумент перенесен в соседний сквер. Операцию по переносу контролировал городской голова Калуги Константин Горобцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluganews.ru Демонтаж памятника В.И.Ленина в Калуге

Работы велись в полицейском оцеплении. После нескольких неудачных попыток снять с постамента бронзовый монумент, для отделения памятника использовали перфоратор, отбойный молоток и кувалду. Затем его сняли с помощью строительного крана.

Скульптуру доставили в соседний сквер, где она была установлен на бетонное основание, ранее подготовленное для памятника великому князю Ивану III.

Памятник Владимиру Ленину простоял на центральной площади 33 года, с 10 октября 1984 года. В свое время бронзовую скульптуру установили напротив здания обкома КПСС, где сейчас располагается областная администрация. До этого — с 5 июля 1925 года — памятник располгался в сквере напротив Гостиных рядов, который получил название Ленинского.

Ленинский сквер по сегодняшний день считается местом постоянной приписки монумента. Несмотря на переезд памятника на площадь Старый Торг, этот адрес фигурирует в едином государственном реестре объектов культурного наследия, куда монумент Ленину внесли в 2015 году.

«Калугаблагоустройство», на балансе которого находится скульптура, обязали вернуть памятник на свое законное место. Такое предписание выдало 12 мая управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Ночной операции калужских властей предшествовал шквал выступлений в местной прессе, на радио и телевидении представителей общественности, требовавших от властей вернуть памятник Ленину на свое историческое место. С соответствующими заявлениями выступали депутаты, активисты политических партий и движений, лидеры национальных диаспор и почётные граждане.

Ранее на главной площади города вместо памятника Ленину власти намеревались установить монумент Маршала Победы Георгия Жукова, однако позднее он появился на Площади Победы.

Под вопросом находится выбор места для установки памятника Ивану III. Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану III появится в Калуге до конца 2017 года. Как заявил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, монумент установят в сквере, где до 80-х годов XX века находился монумент В.И. Ленину. Также на заседании архитектурного совета в 2016 году в пользу установки памятника Ивану III в сквере Ленина высказался только губернатор Анатолий Артамонов.

Напомним, что с именем Ивана III связано возникновение единого Русского государства. Годы правления князя ознаменовались крупными территориальными приобретениями, а также знаменитым «стоянием на Угре» — победой над большеордынским ханом Ахматом 11 ноября 1480 года, послужившей началом формирования независимости Руси.