Севастополь, 31 мая, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Украинский провайдер кабельного телевидения и интернета «Воля», который работает на территории Севастополя и Крыма, заблокировал для своих пользователей на полуострове доступ к соцсети «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. Об этом 31 мая передает севастопольский портал ForPost.

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«Тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, контактов в социальных сетях, бизнес-возможностей и сервисов», — говорится в сообщении.

«Воля» является одним из крупнейших провайдеров на Украине. После воссоединения Крыма к Россией он прошел перерегистрацию и продолжил работу на полуострове — фирма договорилась с российской компанией о сдаче в аренду крымских сетей и использовании прежнего бренда.

Напомним, что 15 мая президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении сотен российских физических и юридических лиц, в том числе IT-компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила против блокировок сайтов.

22 мая компания сообщила о том, что во исполнение указа президента Украины заблокирует доступ к российским интернет-ресурсам 1 июня 2017 года.

Севастопольцы сообщали о временном отключении 19 мая, однако тогда техподдержка провайдера отрицала какую-либо связь этих действий с санкциями Киева и объяснили это перенастройкой оборудования. В тот же день доступ был восстановлен.