Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Генерального прокурора РФ Юрия Чайку просят проверить законность передачи в руки Русской православной церкви Смольного и Сампсониевского соборов в Санкт-Петербурге. Автором обращения выступил депутат городского Законодательного собрания, глава комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник («Партия роста»).

Заксобрание Петербурга Максим Резник

По мнению депутата, РПЦ нарушила закон, исключив из договора о пользовании зданием Смольного собора пункты, «обеспечивающие соблюдение интересов государства и граждан в сфере сохранения объектов культурного наследия». Речь идет о положениях, предусматривающих ответственность за нарушение требований по содержанию объекта культурного наследия и компенсацию убытков в случае его уменьшения при перепланировке, а также пунктов, касающихся страхования здания собора.

Кроме того, договор о пользовании Смольным собором сформулирован так, что позволяет церкви передать собор «любой организации по своему усмотрению», пишет Резник. Сейчас храм закреплен не за Санкт-Петербургской епархией, а за приходом Смольного собора, который «учрежден физическими лицами и не имеет собственного имущества и средств, необходимых для сохранения объекта культурного наследия». При этом сама епархия по обязательствам ответственности не несет, замечает парламентарий.

В похожую ситуацию попал и Сампсониевский собор, говорится в обращении. Так, обязательным условием его передачи, согласно распоряжению комитета имущественных отношений (КИО) Смольного, стал договор о музейных объектах с Санкт-Петербургской епархией. Но в итоге договор заключили с другой организацией — приходом Сампсониевского собора. Кроме того, Резник указывает на то, что церковь нарушила сроки заключения договора о пользовании зданием Сампсониевского собора.

Ранее Резник уже требовал признать передачу Сампсониевского собора церкви незаконной, так как КИО, вопреки требованиям федерального закона «О передаче объектов религиозного назначения…», не опубликовал на своем сайте заявки от церкви о притязаниях на городское имущество.

Как писало ИА REGNUM, аналогичные претензии депутат ЗакСа Борис Вишневский высказывает к КИО и в отношении еще восьми зданий, уже переданных религиозным организациям без публикации заявок от них. Он намерен обратиться по этому поводу к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко. Кроме того, сейчас в Смольнинском районном суде рассматривается иск к КИО о бездействии.

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Напомним, в Петербурге продолжает сохраняться неопределенность в дальнейшей судьбе Исаакиевского собора. Как известно, 10 января губернатор Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. Как было установлено судом, РПЦ до сих пор не подала в адрес городских властей официальную заявку на передачу собора в собственное ведение.