Лондон, 31 мая, 2017, 12:31 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» является самым дорогим футбольным клубом мира по версии консалтинговой компании KPMG. Об этом говорится в отчете, представленном 31 мая на сайте компании.

Светлана Бекетова Баннер болельщиков «Манчестер Юнайтед»

KPMG по традиции опубликовала оценку стоимости 32 самых дорогих футбольных клубов Европы. В этом анализе использованы данные на 1 января 2017 года.

Оценка стоимости клубов основывается на методе финансового мультипликатора дохода. Согласно этому методу рейтинг клубов определяется по пяти критериям: рентабельность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал. При этом спортивные результаты клуба не учитываются.

По данным компании, общая стоимость 32 самых дорогих клубов составляет €29,9 млрд. Это на 14% превышает прошлогодний результат.

Возглавляет рейтинг «Манчестер Юнайтед», стоимость которого составляет € 3,186 млрд. Он первым из клубов превысил отметку в €3 млрд. Второе место занимает мадридский «Реал», он стоит € 3,057 млрд. На третьем месте — «Барселона» (€ 2,8 млрд).

Отметим, что чемпион Германии «Бавария» занимает в рейтинге четвертое место (€2,5 млрд), а чемпион Италии «Ювентус» расположился на девятой строчке (€1,3 млрд).

Неожиданностью стало то, что в рейтинг самых дорогих клубов попал прошлогодний чемпион Английской премьер-лиги «Лестер». Он занимает 16-е место (€ 482 млн).

Отметим, что английские клубы традиционно занимают высокие места в рейтинге, поскольку они получают значительно более высокие доходы от продажи прав на телетрансляции, чем клубы из других стран. Это подтверждает статус Английской премьер-лиги как самого популярного футбольного чемпионата в мире.