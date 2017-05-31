Москва, 31 мая, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что о детстве судят по семье и окружению, в которых они растут.

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Так она ответила на вопрос, не жалеет ли она о «советском детстве».

«У меня было очень интересное детство. Я его меряю не категориями того или иного политического строя, в котором мы жили», — сказала Захарова.

Она уточнила, что дети в своем детстве всегда судят «по той семье и тому окружению, в котором они растут».

Напомним, 1 июня — Всемирный день защиты детей, он был учрежден в 1939 году в Париже решением Международной демократической партии федерации женщин.

В 2015 году в Москве прошло свыше 800 мероприятий, приуроченных ко Дню защите детей.