Ростов-на-Дону, 31 мая, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стая бродячих псов едва не растерзала мужчину. К счастью, трагедии удалось избежать, от госпитализации жертва бездомных животных отказалась. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

Rostov-gorod.ru Собаки

Уточняется, что очередной случай произошёл на улице Клубная. Горожанин выносил мусор из дома, но у контейнера на него набросились разъярённые псы. С трудом мужчина смог отбиться от собак и вернулся домой.

Интернет-пользователи возмущены бездействием служб, которые отвечают за численностью безнадзорных животных.

«Это хорошо, что ещё никто не погиб! Власти смертей ждут, что ли? Во многих районах такая беда. Страшно по улицам ходить, а с детьми тем более», — поделился один из горожан.

По мнению жителей города-миллионника, ситуация может обернуться катастрофой, если не взяться за неё.

Напомним, это не единственный подобный случай, произошедший в городе-миллионнике. Не так давно очевидцы сообщили, что стая бездомных псов сильно искусала горожанку. Женщину увезла бригада скорой помощи в БСМП-2. Инцидент произошёл в Северном микрорайона.

До этого от разъяренных голодных животных своего сына спас житель Первомайского района. Инцидент произошёл, когда 12-летний школьник возвращался домой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе-миллионнике функционирует Центр безнадзорных животных, в которой сейчас обитает более 140 животных. Здесь их стерилизуют, прививают, а затем возвращают в места отлова. Но несмотря на это, численность бродячих псов растёт.

«Это происходит в первую очередь из-за халатного отношения жителей к своим домашним питомцам. Ростовчане должны помнить, что они в ответе за тех, кого приручили», — отмечал ранее сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев, комментируя ситуацию.

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