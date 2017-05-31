Москва, 31 мая, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Российские граждане, по имеющимся данным, не пострадали в результате мощного взрыва в Кабуле. Об этом в ходе брифинга 31 мая сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Oxam Кабул

«По имеющимся на данную минуту сведениям, граждан России среди пострадавших нет. Но наше посольство, сотрудники загранучреждений в Афганистане находятся в постоянном контакте с властями и будут держать тему на постоянном контроле», — сказала она.

Захарова заявила, что Москва решительно осуждает террористический акт и надеется на суровое наказание для организаторов и исполнителей атаки. МИД России призывает афганские власти принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность в столице и других регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в центре афганской столицы прогремел мощный взрыв — на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой. Теракт произошел неподалеку от президентского дворца и квартала, где находятся дипломатические миссии других государств.

По последним данным, погибли не менее 80 человек, около 350 человек получили ранения. Теракт стал одним из крупнейших в Афганистане за последние месяцы. В стране активны две террористические группировки: движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако пока ни одна организация не заявила о своей причастности к атаке.

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