Дубай, ОАЭ, 31 мая, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Портал пишет, что как только Ferrari LaFerrari Aperta была представлена миру, стало ясно, что любой коллекционер автомобилей подобного класса захочет её приобрести. Компания-продавец GTR Motors не предоставила никаких фотографий машины, однако сообщила, что кузов автомобиля окрашен в красный цвет, а салон — в черный. Машина имеет съемную крышу, которая выполнена из углеродного волокна.

El monty LaFerrari Aperta

Несмотря на то, что LaFerrari Aperta изначально продавалась за сумму чуть больше $ 2 млн, запрашиваемая цена не удивляет, так как в 2016 году одно купе было продано на аукционе за $ 7 млн, а другой экземпляр — Satin Black Ferrari LaFerrari ушел с молотка за $ 4,7 млн.

А уже в апреле 2017 года два этих автомобиля были проданы за $ 10 млн. Таким образом, запрашиваемая дилером сумма не кажется такой уж большой.

По мнению Сarscoops, такое часто бывает с подобными коллекционными автомобилями — цены на них стабилизируются в течение года после выхода с производства последнего экземпляра. В последующие года и десятилетия они увеличиваются.

Напомним, LaFerrari Aperta является гибридным родстером, на котором установлен двигатель V12 объемом 6,3 л и мощностью 800 л.с. Также на автомобиле стоит электродвигатель, суммарная отдача силовой установки составляет 963 л.с. Премьера автомобиля прошла в июле 2016 года, уже на момент презентации компания сообщила, что вся серия автомобилей раскуплена.