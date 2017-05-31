Тула, 31 мая, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Тульский пряник будет включен в бортовое меню авиакомпании «Аэрофлот». Договор между Тульской кондитерской фабрикой «Ясная Поляна» и компанией «Аэромар», которая является поставщиком бортового питания для ведущей российской авиакомпании, был подписан 31 мая в присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульские пряники обогатят бортовое меню «Аэрофлота»

Договор направлен на укрепление бренда «Аэрофлота» как национального авиаперевозчика и Тульской области как уникального российского региона — производителя ряда видов продукции, которые получили всемирную известность и исторически ассоциируются с Россией.

«Мы гордимся тем, что один из символов нашей области — тульский пряник — отныне будет представлен на рейсах Аэрофлота. Для региона партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией — это объёмный и стабильный заказ на тульские кондитерские изделия и большой вклад в сохранение наших старинных традиций. Благодарю руководство авиакомпании за поддержку отечественного производителя и новый старт в сотрудничестве с нашей областью. Для нас важно, что тульская продукция будет известна не только в России, но и во всем мире», — подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Согласно договору, в меню Аэрофлота, которое признано одним из лучших в мировой пассажирской авиации, войдет традиционное русское лакомство — тульский пряник.

Как отмечалось на встрече, бортовое меню «Аэрофлота» в последнее время существенно обновляется и пополняется блюдами русской кухни, в том числе разрабатывается и отдельное питание — «Русское», которое будет предлагаться на рейсах из Москвы. Так появилась идея представить на борту рейсов Аэрофлота тульский пряник. На конкурсной основе компания «Аэромар» отобрала поставщика из Тульской области, который оптимально соответствовал предъявляемым требованиям.

Тульский пряник с фруктовой начинкой пассажиры авиакомпании смогут попробовать уже с 1 июня — в качестве десерта к горячему обеду в экономическом классе обслуживания на рейсах длительностью более трёх часов полета из Москвы.