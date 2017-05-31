Москва, 31 мая, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Доходы граждан РФ достигнут показателей докризисного уровня к 2022 году, а пенсии не вернутся и к 2035 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на макропрогноз-2035, подготовленный Минэкономразвития.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Согласно документу, реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет заложен практически на нулевом уровне. При этом ожидается экономический рост — на уровне, выше среднемирового.

Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости планируется достигнуть в том числе и за счет повышения пенсионного возраста — до 65 лет у мужчин и 63 — у женщин.

Планируется резкое понижение уровня пенсий к заработной плате: так называемый коэффициент замещения упадет с 35% текущих до 22%. Сократится и число пенсионеров: на 23% или на 7 млн человек. Без повышения пенсионного возраста ожидается увеличение к 2035 году на 5,4 млн человек.

Также сокращение коэффициента замещения и числа пенсионеров снизит почти в два раза отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда — с 28 до 15%. Что касается зарплат и доходов, то они будут расти медленнее, чем экономика, рост которой ожидается в 3,5% к 2026 году.

Реальные доходы населения достигнут уровня 2013 года (за три года они упали на 10%) к 2022 году. По отношению к 2016 году в 2035 году рост доходов составит 55%, реальных зарплат — 56,5%, экономики — 78%, а пенсий — на 2,5%. Рост пенсий планируется начать с 2024 года.

По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в феврале составил 12 893 рубля.