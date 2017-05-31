Токио, 31 мая, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Японская компания Toshiba не спешит публиковать свою финансовую отчетность за 2016 финансовый год, который завершился 31 марта 2017 года. Сейчас корпорация находится в кризисе из-за банкротства своей атомной американской «дочки» Westinghouse Electric, поэтому пока неясно, когда именно будет обнародована документация. Это следует из заявления Toshiba.

Pale blue dot Биллборд Toshiba

Первоначально публикация финансовой отчетности компании за 2016 год была намечена на 28 июня. В этот день должна состояться встреча с акционерами.

Но в итоге аудитор не дал на это разрешение. Поэтому пока не представляется возможным обнародовать документацию. Теперь аудитор должен одобрить новую дату публикации, после чего корпорация объявит об этом публично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как Toshiba приобрела Westinghouse, она стала одним из крупнейших игроков атомной отрасли. Toshiba метила в мировые лидеры атомной отрасли. Однако это оказался временный эффект. Виной всему трагедия на японской АЭС «Фукусима-1», в результате чего значительным образом пострадала промышленность этой страны, а проект, на который руководство Toshiba делало ставку, стал сложным и убыточным. Только по итогам 2015 года корпорация потеряла $6 млрд.

В конце 2016 года Toshiba даже заявила, что собирается списать несколько миллиардов долларов инвестиций, связанных с американским бизнесом в атомной энергетике. Как пояснили в японской компании, это связано с пересчетом балансовой стоимости компании Westinghouse Electric. Такое решение поставило под удар план по оптимизации компании после скандала в 2015 году, связанного с отчетностью.

Что касается атомного бизнеса, то ранее руководство Toshiba решило прекратить строительство АЭС. Были даже уволены несколько топ-менеджеров, занимающиеся атомным направлением корпорации. Так, например, одни источники Reuters считают, что компания может полностью выйти из всех атомных проектов. Другие полагают, что пока компания хочет пересмотреть свои атомные проекты, которые находятся не на территории Японии. В The Wall Street Journal же отмечают, что Toshiba — мощный игрок на ядерной рынке, поэтому уход компании повлечет огромные последствия. Какую-то долю этого рынка может заняться именно «Росатом», который и так стремится расширять свое влияние в мире.

В конце марта текущего года Westinghouse Electric подала в нью-йоркский суд документы о банкротстве. Такая мера позволит компании провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов. Тогда же в Toshiba заявили, что прогнозируемый чистый убыток компании по итогам 2016 финансового года составит $9,13 млрд.

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