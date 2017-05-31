Тюмень, 31 мая, 2017, 12:01 — ИА Регнум. «В Тюменской области в целях обеспечения пожарной безопасности села Кош-Корогай, оказавшегося отрезанным от автомобильного сообщения с другими населенными пунктами из-за обрушения пролета моста через реку Ишим, ишимским пожарно-спасательным гарнизоном принято решение о передислокации в него пожарного автомобиля», — сообщили в пресс-службе.

72.mchs.gov.ru Пожарную машину переправляют по воде

Автомобиль переправлен при помощи плавающего транспортера спасателями Уральского учебно-спасательного центра МЧС РФ. Лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости сельчанам доставляют при помощи лодочной переправы.

Отмечается, что в тех участках, где паводковые воды уже сошли, ведутся аварийно-восстановительные работы. Из подтопленных домов откачивают воду при помощи насосных станций производительностью 110 литров в секунду.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 9 утра 31 мая на территории города Ишима остаются подтоплены 1780 нежилых садоводческих участков. Уровень воды в реке снижается и сейчас составляет 841 сантиметр.

При этом на территории района подтоплено 25 домов и 674 нежилых садоводческих участка. В Абатском муниципальном районе подтоплено 270 нежилых садоводческих участков, в Викуловском района — 34 жилых дома. В Вагайском районе подтопленных жилых домов и социально значимых объектов не отмечается.

Напомним, подтопления в результате паводка начались в Тюменской области в начале мая. К настоящему моменту подтопленными остаются около 70 домов и свыше трех с половиной тысяч нежилых садоводческих участков.