Москва, 31 мая, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО, относящаяся к акционерам российской компании, составила за первый квартал текущего года 333,453 млрд рублей, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Thawt Hawthje Газпром

«Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 77 937 млн руб., или на 4%, за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 1 815 301 млн руб., — говорится в сообщении. — Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж нефти и продуктов нефтегазопереработки».

В сообщении компании отмечается, что чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны уменьшилась на 10%, составив 593,9 млрд руб.

«Это объясняется главным образом снижением средних цен, выраженных в рублях (включая акциз и таможенные пошлины), на 20%, что было частично компенсировано ростом реализованных объемов газа в натуральном выражении на 13%, или на 7,5 млрд куб. м», — говорится в сообщении.

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