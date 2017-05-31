Киев, 31 мая, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Так, Народная милиция ЛНР сообщает, что за прошедшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Сокольники, Новокиевка и Фрунзе. При этом ВСУ вели огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Anastasiya Fedorenko Авдеевка

В то же время по данным Народной милиции ДНР, вчера ВСУ 65 раз нарушили режим тишины.

«За прошедшие сутки ВС Украины 65 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. По состоянию на 31 мая информации о разрушениях и пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ нет», — сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

При этом пресс-служба администрации Новоазовского района (ДНР) информирует об обстреле села Коминтерново. Прямым попаданием снаряда разрушено здание местного магазина.

«Сегодня около 7:00 обстреляли Коминтерново. Прямым попаданием снаряда была разрушена кровля, стены и двери местного магазина», — рассказал ДАН источник.

В свою очередь 31 мая спикер штаба АТО Миронович заявил, что войска ДНР и ЛНР 44 раза обстреляли позиции украинских войск.

«За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения», — сказал Миронович.

Он сообщил, что под минометный обстрел ДНР попали жилые кварталы Авдеевки (под контролем ВСУ).

«В результате ранения получили трое мирных жителей, которые в момент обстрела находились на автобусной остановке. Все они госпитализированы в городскую больницу. Один из них — в тяжелом состоянии. Также одна из мин попала во двор частного дома. Там, к счастью, никто не пострадал. В общем, Авдеевка и её пригороды остаются одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Только вчера вечером на этом участке линии соприкосновения противник трижды применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также неоднократно бил по нашим оборонным укреплениям из гранатометов различных модификаций», — добавил Миронович.

По его словам, на Приморском направлении войска ДНР 24 раза обстреляли позиции ВСУ. В частности, в Красногоровке и Богдановке опорные пункты сил АТО попали под огонь из вооружения БМП.

«Поздно вечером противник из 120-мм минометов в течение часа обстреливал укрепления сил АТО вблизи Новотроицкого. Также с наступлением сумерек вражеские вооруженные провокации с применением стрелкового оружия и гранатометов происходили недалеко от Широкино, Гнутово, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки», — рассказал Миронович.

Подполковник проинформировал, что на Луганском направлении войска ЛНР совершили шесть обстрелов позиций ВСУ в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции Донец. Также вчерашний минометный обстрел жилых кварталов Авдеевки войсками ДНР зафиксировала украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня (СЦКК) и назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Трое местных жителей получили осколочные ранения в результате взрыва боеприпаса рядом с остановкой общественного транспорта на углу улиц Чернышевского и Соборной. Машины «скорой помощи» доставили их в местную больницу. Кроме того, одна мина разорвалась возле жилого дома по улице Лермонтова. К счастью, люди не пострадали. На месте обстрела работает наблюдательная группа СЦКК», — информирует штаб АТО.

В пресс-службе Национальной полиции Украины уточнили, что во время минометного обстрела на остановке в Авдеевке находилось двое мужчин и женщина. Все трое пострадавших являются местными жителями, мужчина и женщина оба 1974 года рождения. Также в ночь на 31 мая войска ДНР обстреляли село Зеленый Гай Волновахского района. Под обстрел попала территория детского лагеря. Следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции обследовала территорию детского лагеря и установила, что в помещении столовой повреждены три окна и еще столько же в корпусах № 1 и 4. В Нацполиции заверили, что пострадавших нет, на момент обстрела в здании был только охранник. Первый заезд детей в лагерь планировался в июне 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций в Авдеевке и Красногоровке (под контролем ВСУ).

Напомним, представители ДНР и ЛНР на встрече участников Контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября) и Золотого (1 октября). У Станицы Луганской отвод был более 40 раз сорван.