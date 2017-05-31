Лондон, 31 мая, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может пожалеть о проведении досрочных выборов, сообщает 31 мая Berliner Morgenpost.

DonkeyHotey Тереза Мэй

Консервативная партия во главе с премьер-министром Мэй может потерять большинство в нижней палате парламента.

Согласно результатам социального опроса, проведенного исследовательским институтом YouGov среди 50 тыс. граждан, партия Тори в Палате общин может получить 310 мест, а ее главный оппонент Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином — 257.

Напомним, что на сегодняшний день Консервативная партия занимает 330 мест в нижней палате, а Лейбористская — 229.

Для того чтобы сохранить лидирующую позицию в Палате общин, партии необходимо получить 226 мест.

Респонденты отмечают, что они недовольны некоторыми пунктами избирательной программы консерваторов, например, в социальной сфере и сфере опеки.

Результаты выборов напрямую скажутся на будущем Brexit.

Напомним, что досрочные парламентские выборы пройдут 8 июня 2017 года. Тереза Мэй уверена в своей победе и надеется укрепить свои позиции.