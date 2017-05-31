Переславль-Залесский, Ярославская область, 31 мая, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Научный сотрудник Переславского музея-заповедника Ярославской области Юлия Никитина издала книгу «Валентин Феликсович Ясенецкий-Войно (святитель Лука). Главный врач в Переславле-Залесском», вышедшей в издательстве «Индиго». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Китайнер Обложка книги о святителе Луке

Архиепископ Лука — в миру Валентин Феликсович Ясенецкий-Войно родился в 1877, он был епископом Русской православной церкви, с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский. Он известен как российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель, доктор богословия, лауреат Сталинской премии первой степени.

Архиепископ Лука стал жертвой репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. В августе 2000 года канонизирован Русской православной церковью.

Юлия Никитина изучает жизнь святителя Луки 40 лет. Ее книга посвящена переславскому периоду жизни Валентина Ясинецкого-Войно, когда он работал хирургом и главным врачом Переславской земской больницы.

«Это такое счастье, что у нас в городе жил такой человек и нельзя упускать ни крупицы знаний, которые удалось собрать о нем. Я два года назад села писать книгу и в этом момент болела, но работаю над описание жизни такого человека даже воспряла духом. Книга вышла небольшим тиражом, всего 300 экземпляров. Я откладывала деньги с пенсии и смогла издать ее. Но стоило книге выйти, как мне стали писать, звонить, рассказывать о новых фактах, и я думаю сделать переиздание книги с дополнениями», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Юлия Никитина.