Мадрид, 31 мая, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Заседание, по сведениям корреспондента газеты Тони Боланьо, показало, что «теперь, когда дошло до конкретного дела, то есть момента реализации своих «страшилок», которыми Каталония пыталась напугать Мадрид, выясняется, что некоторые видные политические деятели, а вместе с ними и организации, которые они представляют, желанием идти на прямую и жесткую конфронтацию не горят».

xenaia Каталонцы

Речь в первую очередь идет о мэре Барселоны Аде Колау, уклонившейся от явки на большой сбор сторонников независимости, и партии Barcelona en Comú, входящей в общеиспанскую популистскую политическую организацию Podemos.

«Глава Каталонии назвал поздний вечер 6 июня крайним сроком «разговора со всеми заинтересованными сторонами с целью заключения Национального пакта единства и объявления даты «референдума о референдуме» — дня, когда каталонские власти рассчитывают поставить на всенародное голосование вопрос «нужен ли Каталонии плебисцит об обретении независимости в одностороннем порядке».

Звучит несколько заковыристо, но, как отмечают испанские эксперты, авторов заявления можно понять: они еще раз пытаются уговорить центральное правительство разрешить им референдум внутри отдельно взятой автономии, что противоречит Конституции. Обе стороны — и Мадрид, и Барселона это прекрасно понимают, но в Каталонии надеются, что на исполнение угроз об односторонности политических действий идти не придется, а удастся «не мытьем, так катаньем» уговорить кабинет Мариано Рахоя пойти на поводу у сепаратистов.

Крайним сроком публикации «обращения к каталонскому народу» La Razón называет 7 июня. Дата выбрана не случайно — именно в этот день в 1640 году каталонцы подняли восстание против испанского абсолютизма, известное в истории как Сегадорское восстание (оно же — Guerra de los Segadores — война жнецов), в результате которого Каталония была объявлена «независимым государством». Независимость эта, правда, имела довольно своеобразный характер: восставшие обратились за защитой от мадридского абсолютизма к соседней Франции, ведшей в то время против Испании Тридцатилетнюю войну. Французский король Людовик XIII после этого ввел на территорию Каталонии свои войска. Сложно назвать такое положение независимостью, но как исторический символ и исторический пример для нынешних сепаратистов это вполне подходит.

Есть основания полагать, считают аналитики, что если Пучдемонт все-таки решится на столь отчаянное действие, как обращение к народу за согласием на проведение референдума без разрешения центра, Рахой может ответить действиями, предусмотренными в статье 155 Конституции Испании, допускающей приостановку автономного статуса региона и введение внешнего (мадридского) управления им.