Минск, 31 мая, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Более тысячи должностей сократили в МВД Белоруссии, заявил 31 мая глава ведомства Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

Anna Chervonets Здание МВД Республики Беларусь в Минске

По его словам, подавляющее большинство сокращенных должностей в МВД пустовали, никто их не занимал. И в связи с тем, что многие должности в ведомстве стали вакантными, произошло массовое их сокращение.

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Шуневич подчеркнул, что сотрудников МВД, в связи с сокращением должностей, почти не увольняли, поскольку «99% — это должности, которые были вакантными». Он также добавил, что без тысячи сокращенных должностей МВД республики работает нормально.

«Нам это оказалось по силам», — сказал глава ведомства.

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Напомним, в начале 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо «идти к сокращению» штата МВД, «но не бездумному, а к оптимизации структуры». Он также пообещал выделить из бюджета ведомству дополнительно ту сумму, на которую будет проведено сокращение.

«То есть сократили на 10 млн белорусских рублей (303 млн российских рублей), получите 20 млн белорусских рублей (606 млн российских рублей) — 10 млн сокращённых и 10 млн дополнительно из бюджета. Поэтому вы должны быть заинтересованы в этом, но не в ущерб службе», — подчеркнул Лукашенко.