Курск, 31 мая, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В Курске прошел одиночный пикет против уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой и принятия новой национальной десятилетней Стратегии «в интересах детей».

Курский региональный совет «Родительского Всероссийского Сопротивления» Пикет в Курске

Курский региональный совет «Родительского Всероссийского Сопротивления» присоединился к акциям протеста с требованием к президенту — не подписывать Стратегию десятилетия детства без обсуждения с общественностью. Член РВС Александр Лобов провел пикет у приемной президента РФ с плакатом «Требуем обсуждения новой стратегии в интересах детей 2018−2027».

Как уже сообщало ИА REGNUM, общественники считают, что новая стратегия будет иметь еще большую ювенальную направленность. Она принимается без общественного обсуждения, текст и автор стратегии не разглашаются. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заявила, что это происходит потому, что в случае публичного обсуждения никто бы этот документ не принял.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, проанализировав по поручению президента действующую практику изъятия детей из семей, заявила, что случаи незаконного изъятия были единичными. Общественники с этим категорически не согласны. По мнению родительских организаций, Кузнецова пытается банально обмануть президента и общественность, перенять практику Финляндии — страны с жестокими ювенальными законами.

В знак протеста председатель РВС Мария Мамиконян адресовала уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, в котором сообщила, что выходит из Общественного совета при уполномоченном. Другие родительские организации обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на работу Кузнецовой и также покинули Общественный совет при омбудсмене. С 29 мая по всей стране проводятся акции протеста против проювенальной политики омбудсмена.

Елена Мизулина 30 мая сообщила, что реальная цифра изъятий детей из кровных семей составляет более 300 тысяч человек в год. При этом, считает она, делается это только для того, чтобы «обеспечить наполняемость различного рода учреждений и других замещающих институтов».