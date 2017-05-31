Ярославль, 31 мая, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Прокуратура Кировского района города Ярославля возбудила 2 дела против владельцев квест-комнат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

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Прокуратурой Кировского района проведена проверка двух квест-комнат. В ходе проверки установлено, что организаторы квест-комнат разместили на соответствующих сайтах рекламу квестов, сценарии и условия игр, а также фотоматериалы, из которых следует, что участие детей в играх может вызывать у них страх, ужас или панику.

«В комнатах на стенах были сделаны надписи красной краской, имитирующей кровь. Под потолком развешены части тела манекена, в комнате лежали игрушки животных, вымазанных красной краской. В помещении раздавались крики, звучала гнетущая музыка. Все это плохо влияет на детскую психику», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Кировского района Юлия Князева.

Реклама была размещена в социальной сети «Вконтакте» и на афишах при входе в квест-комнаты. При этом в нарушение требований федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на рекламе отсутствуют возрастные ограничения для детей. Более того, ограничения не установлены и при допуске несовершеннолетних к играм.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении предпринимателей — владельцев квест-комнат возбуждено 2 дела об административном правонарушении за нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью или развитию.

Мировым судьей Кировского района города Ярославля организаторы квест-комнат привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей каждый.

«Ужасы — это 50% всех сценариев квест-комнат, но их не надо запрещать. Надо отделять их от детей четко прописанными возрастными ограничениями. Недавно один из кинотеатров города оштрафовали за то, что он и на детском сеансе показали рекламу фильма ужасов. Но это не значит, что надо запрещать рекламу или фильмы ужасов. Просто они должны показываться соответствующей аудитории», — сказал корреспонденту ИА REGNUM организатор одной из квест-комнат.