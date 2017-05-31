Москва, 31 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. «Активно ведется перевооружение четырех соединений на ракетный комплекс «Ярс» подвижного и шахтного базирования», — отметил Шойгу.

Mil.ru МБР «Воевода»

При этом, по его словам, в дальнейшем военное ведомство продолжит техническое совершенствование ракетных войск.

«Постоянную готовность к немедленному пуску имеют 96% установок ракетных войск, а 99% установок — в боеготовом состоянии», — подчеркнул министр обороны России.

В настоящее время разрабатываются перспективные ракетные комплексы, способные преодолевать эшелонированную противоракетную оборону.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в целом оснащённость Вооружённых сил РФ современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность — 94%.

Напомним, продолжается плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизация имеющихся образцов. К 2020 году доля новейшего вооружения и военной техники должна составить — от 70% до 100%.